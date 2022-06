În Moldova va avea loc un atelier al autorilor de film documentar din SUA și Suedia. Start înscrierilor la festivalul Moldox

11:30

Președintele Camerei Deputaților a Parlamentului României, Ion-Marcel Ciolacu, va efectua o vizită la Chișinău, la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Luni, 6 iunie, speakerul Igor Grosu va avea o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, Ion-Marcel Ciolacu. Ulterior, președinții de Parlament vor susține o conferință de presă comună. Agenda vizitei la Chișinău a președintelui