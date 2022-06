Ar fi decis singuri ce drumuri să fie reparate. Un primar din Cimișlia și trei complici ai săi, trimiși în judecată

20:00

Comisia Europeană a propus pe 3 iunie un pachet în mărime de €26,2 mln pentru întărirea cooperării cu Ucraina și Moldova. Inițial, banii erau prevăzuți pentru Rusia și Belarus. Potrivit comunicatului de presă, Comisia Europeană propune transferul celor €26,2 mln pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, planificați inițial pentru programele din cadrul 2021-2027 Interreg NEXT […] The post Comisia Europeană oferă €26,2 pentru întărirea cooperării cu R. Moldova și Ucraina. Banii urmau să ajungă în Rusia și Belarus appeared first on NewsMaker.