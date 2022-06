La frontiera Republicii Moldova a fost reținut un deputat ucrainean, dat în căutare de INTERPOL

16:50

Grupul de achiziții din cadrul Agenției Proprietății Publice (APP) a decis să anuleze licitația pentru selectarea serviciilor de audit a datoriilor SA Moldovagaz față de Gazprom. Un anunț în acest sens a fost făcut pe 3 iunie curent de reprezentanții APP. Temeiul acestei decizii, potrivit Agenției, este expirarea termenului de livrare a rezultatului auditului. APP […] The post Moldova a anulat licitația pentru auditarea datoriei Moldovagaz față de Gazprom appeared first on NewsMaker.