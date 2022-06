FOTO // Voluntarii din Cernăuți au descoperit într-un subsol bustul Regelui Carol al II-lea al României

14:30

Când am aflat că am rămas însărcinată m-am speriat la culme. Voi avea un băiat. Zilele treceau una după alta și spaima mea era tot mai mare. Hersonul nostru era ocupat și noi nu puteam pleca nicăieri. Pe fereastră vedeam soldați ruși defilând pe străzi și eu nu știam ce să fac. Să-l nasc? Să nasc în aceste vremuri un băiat? Chestia asta mă înfricoșa. O coloană de tancuri trecu pe stradă și casa noastră se hurducăi. M-am așezat pe un scaun și am izbucnit în plâns. Când am aflat că Ganna, nevastă-...