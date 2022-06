AAC prezintă informația actualizată privind operarea zborurilor de către AirMoldova

19:50

Sancţiunile impuse de Rusia împotriva companiei Gazprom Germania şi a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii şi utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achiziţiile din alte surse, a scris duminică ziarul Welt am Sonntag, informează Digi24.ro.