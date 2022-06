Proteste în mai multe localități din Sudul țării: Oamenii au cerut demisia Guvernului PAS

20:00

Fostul președinte al țării, Igor Dodon, cere recuzarea procurorilor, care îl investighează. Declarația a fost făcută după ședința de judecată, care a avut loc azi. „Mă consider nevinovat, sunt gata să conlucrez cu organele de anchetă, calific acest dosar politic, la comanda conducerii de vârf a țării, în special a Maiei Sandu, care a fost [...]