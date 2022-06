Incendiu uriaș la periferia Atenei; Focul s-a extins rapid din cauza vântului puternic

16:20

Proces împotriva cântăreţei Mariah Carey pentru melodia „All I Want For Christmas Is You” Mariah Carey a fost dată în judecată pentru 20 de milioane de dolari americani fiind acuzată de o presupusă încălcare a drepturilor de autor pentru hitul ei "All I Want For Christmas is You", informează sâmbătă DPA/PA Media, citate de Agerpres. Numele cântăreţei şi cel al colaboratorului ei Walter Afansieff sunt menţionate în procesul intentat de compozitorul Andy Stone. Melodia a fost lansată de Carey în 1...