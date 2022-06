Numărul salariaților, în creștere

10:20

Peste 50 de persoane au fost rănite vineri seară, după ce un tren de pasageri a fost lovit de o locomotivă în apropiere de oraşul Vrutky, din nord-vestul Slovaciei, transmite Digi24. Potrivit informaţiilor difuzate de postul de televiziune Markiza, cel puţin 50 de persoane au fost rănite în accidentul feroviar. Iniţial, acelaşi post anunţase cel puţin 100 de răniţi, relatează dpa, citată de Agerpres. Slovakia: The fourth serious European train collision in a month? • “On the Varín to Vrútky...