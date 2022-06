Grosu, despre nemulțumirea Moldovagaz față de creșterea prea mică a tarifului: „Doar Guvernul intervine și salvează situația”

18:20

Compania turcă Baykar a anunțat joi că va dona gratis Ucrainei drona Kayraktar TB-2 pe care Lituanienii voiau s-o plătească cu 5 milioane de euro strânși din donații publice. „Vom folosi banii strânși pentru muniția dronei și restul vor merge la ucraineni”, a anunțat ministrul lituanian al apărării, citat de hotnews.ro. „Poporul Lituaniei a strâns […] The post Turcia oferă gratis Ucrainei drona Bayraktar TB2 pe care Lituania voia s-o cumpere din donații de la cetățeni appeared first on NewsMaker.