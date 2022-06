Festival în parcul Valea Morilor, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului

17:10

În cadrul ședinței plenare din 2 iunie, deputații au examinat, în a doua lectură, proiectul care are drept scop prevenirea și combaterea dezinformării și a răspândirii informațiilor false în spațiul mediatic. Potrivit reprezentanților Parlamentului, documentul prevede modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova și urmărește prevenirea și combaterea tentativelor de dezinformare, care afectează securitatea […] The post Deputații au votat măsurile legislative de prevenire și combatere a dezinformării appeared first on NewsMaker.