Premierul de la București și ministrul Apărării de la Ankara, discuții despre tranzitul gazelor necesare României, R. Moldova și Ucrainei prin Turcia

15:10

Republica Moldova este pe an ce trece tot mai bogată în milionari. Astfel, 4.007 persoane fizice au raportat venituri de peste un milion de lei moldovenești fiecare în anul 2021, față de 2 962 de oameni în 2020. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, venitul total obținut de aceste persoane este de 12,83 miliarde de lei, iar impozitul pe venit achitat - de 838 milioane de lei. Cea mai mare sumă a venitului declarat de o persoană fizică în 2021 în baza declarației pe venit a fost de 153,6 milioane de lei. Cea mai tânără persoană, care a raportat venituri de peste un milion de lei, are 18 ani, iar cea mai vârstnică – 88 de ani. În total, anul trecut, au achitat impozit pe venit 1,52 milioane de contribuabili – persoane fizice. Suma veniturilor obținute, conform informațiilor prezentate de acestea, se cifrează la 83,3 miliarde de lei, iar impozitul pe venit reținut la sursa de plată și declarat constituie 6,08 miliarde de lei. Prin urmare, în totalitatea veniturilor obținute de către persoanele fizice predomină veniturile sub formă de plăți salariale (76,05 %), urmate de veniturile obținute din dividende (11,12 %) și veniturile obținute din transmiterea în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare și mobiliare, cu excepția terenurilor agricole (3,14 %).