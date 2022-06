Chicu sare în apărarea succesoarei

Ion Chicu, ex-premierul Republicii Moldova a comentat declarația ”un pic stângace” a Nataliei Gavriliță – ,,Creșterea prețurilor are așa oThe post Chicu sare în apărarea succesoarei appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres