Spania, epicentrul european al variolei maimuței, intră în al șaptelea val COVID-19

Hillary Clinton dezvăluie ce nu-i place lui Putin: Are o „încredere în sine aproape mesianică" Vladimir Putin are o „încredere aproape mesianică în sine" și nu-i plac criticii, mai ales dacă sunt femei, spune fostul secretar de stat american Hillary Clinton, citată de The Guardian. Hillary Clinton a vorbit despre perioada 2009 – 2013 când a lucrat îndeaproape cu Vladimir Putin, la vremea aceea premier al Rusiei, și a spus că "a avut niște evoluții pozitive". Relația s-a deteriorat însă după ce H...