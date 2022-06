Standupovka – primul Club de Stand Up din Moldova, vine la Ungheni

Clubul Standupovka lansează, în premieră, primul turneu de Stand Up Național Astfel, primul Club de Stand Up din Moldova – Standupovka, organizează primul turneu de [...] Articolul Standupovka – primul Club de Stand Up din Moldova, vine la Ungheni apare prima dată în Știri din regiunea Ungheni.

