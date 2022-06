Moldova a anulat licitația pentru auditarea datoriei Moldovagaz față de Gazprom 

13:40

Noul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) va fi Alexandru Musteață. Acesta a confirmat pentru NM că se află în Parlament. De asemenea, deputata PAS Olesea Stamate a anunțat în timpul ședinței plenare a Parlamentului convocarea membrilor Comisiei juridice, numiri și imunități. Alexandru Musteață are 34 de ani. Până în prezent, acesta a […]