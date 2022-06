Experți: Comisia pentru examinarea deciziilor BNM de control a inflației, mai multe daune decât foloase

09:50

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat că a cerut crearea unui mecanism de solidaritate pentru țări ca și Moldova în ceea ce ține de domeniul energetic. Declarația a fost făcută la Baku Energy Week, care în acest an este organizat în perioada 1-4 iunie. „În cadrul Baku Energy Forum am vorbit despre […] Articolul Andrei Spînu de la Baku Energy Forum: Am cerut crearea unui mecanism de solidaritate pentru țări ca și Moldova apare prima dată în Realitatea.md.