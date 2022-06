Uniunea Europeană a aprobat cel de-al şaselea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei

11:00

Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), pe 2 iunie, în cadrul unei conferințe de presă – la Primăria municipiului Chișinău, au vorbit despre alimentația copiilor în instituțiile de învățământ, dar și despre reținerea șefului unei întreprinderi municipale de alimentație publică. Partidul l-a acuzat pe edilul Ion Ceban că s-ar face vinovat de cazurile de corupție la întreprinderile municipale.