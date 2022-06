Un incendiu puternic a avariat o clădire de birouri din Moscova

16:30

Au trecut trei săptămâni de când Coreea de Nord a anunțat primul caz de Covid. Guvernul susține că are focarul sub control, dar nu dă mai multe informații. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat asupra pericolului la nivel global dacă virusul este lăsat să se răspândească necontrolat și a pus la îndoială afirmațiile Coreei de Nord cu privire la progresele sanitare înregistrate, scriu BBC și The Guardian.