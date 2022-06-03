​OTP BANK: CADOU GENEROS PENTRU MICII „ZIMBRI”

Infotag, 3 iunie 2022 10:30

​OTP BANK: CADOU GENEROS PENTRU MICII „ZIMBRI”

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1 iunie 2022
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI A CHEMAT ȚĂRILE UE SĂ SPRIJINE INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA, UCRAINEI ȘI GEORGIEI ÎN UE Infotag
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30 mai 2022
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ȘEFUL GUVERNULUI S-A SCHIMBAT ÎN TRANSNISTRIA, DAR STRUCTURA ȘI COMPONENŢA CABINETULUI RĂMÂN ACELEAȘI Infotag
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PESTE 60 DE TONE DE PESTICIDE VECHI AU FOST PREGĂTITE ÎN TRANSNISTRIA PENTRU A FI NIMICITE ÎN GERMANIA Infotag
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DIRECTORUL SERVICIULUI DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE, ALEXANDR ESAULENCO, A DEPUS CERERE DE DEMISIE Infotag
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FINCOMBANK SUSȚINE ANTREPRENORII ȘI EVENIMENTUL PENTRU AFACERI MICI ȘI MIJLOCII DIN OR.COMRAT Infotag
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27 mai 2022
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26 mai 2022
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FOSTUL PREȘEDINTE VLADIMIR VORONIN CONSIDERĂ CĂ ACUZAȚIILE „ABSURDE” ÎMPOTRIVA LUI IGOR DODON SUBMINEAZĂ ÎNCREDEREA ÎN AUTORITĂȚI ȘI ÎN INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ Infotag
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ÎN GĂGĂUZIA A FOST INTERZISĂ PROMOVAREA VALORILOR NETRADIȚIONALE ȘI ORGANIZAREA MARȘURILOR LGBT Infotag
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SOCIALIŞTII BOICOTEAZĂ ŞEDINŢA PARLAMENTULUI Infotag
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24 mai 2022
17:00
ÎN ROMÂNIA ŞI FRANŢA A FOST LICHIDATĂ O GRUPARE INFRACŢIONALĂ FORMATĂ DIN CETĂŢENI MOLDOVENI AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE Infotag
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PERCHEZIŢIILE ÎN DOSARUL PENAL ÎMPOTRIVA EX-PREŞEDINTELUI IGOR DODON S-AU DESFĂŞURAT CONCOMITENT ÎN MAI MULTE LOCURI Infotag
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SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, PAS AR OBŢINE MAI PUŢINE VOTURI DECÂT BCS, DAR NICIUNA DINTRE FORMAŢIUNI NU VA OBŢINE MAJORITATEA PARLAMENTARĂ Infotag
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FINCOMBANK: ÎNCĂ UN PAS SPRE TRANSFORMAREA DIGITALĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA EXPERIENȚEI CLIENȚILOR NOȘTRI Infotag
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PREȘEDINTELE MAIA SANDU ÎŞI VA SĂRBĂTORI ZIUA DE NAŞTERE ÎN SUA Infotag
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GRĂDINIȚE NOI, PISTE PENTRU BICICLIȘTI ȘI FAȚADE RENOVATE. CHIȘINĂUIENII AU ÎNAINTAT PROPUNERI DE DEZVOLTARE A CAPITALEI Infotag
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23 mai 2022
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GUVERNATORUL BNM A EXPLICAT MOTIVELE CREȘTERII PREȚURILOR ȘI INFLAȚIEI MARI ÎN COMISIA PARLAMENTARĂ PENTRU ECONOMIE Infotag
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