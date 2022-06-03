OTP BANK: CADOU GENEROS PENTRU MICII „ZIMBRI”
Infotag, 3 iunie 2022 10:30
OTP BANK: CADOU GENEROS PENTRU MICII „ZIMBRI”
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
10:30
OTP BANK: CADOU GENEROS PENTRU MICII „ZIMBRI”
10:30
PROCURORII AU RIDICAT DOCUMENTE DIN SEDIUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR
10:30
PARLAMENTUL A ADOPTAT O LEGE CARE SCAPĂ BUSINESSUL DE „BIROCRAȚIA EXCESIVĂ” LA PLATA CU CARDUL # Infotag
PARLAMENTUL A ADOPTAT O LEGE CARE SCAPĂ BUSINESSUL DE „BIROCRAȚIA EXCESIVĂ” LA PLATA CU CARDUL
Ieri
10:30
PESTE 4 MII DE CETĂŢENI AU DECLARAT VENITURI DE MILIOANE ÎN 2021 – CU O TREIME MAI MULŢI DECÂT ÎN ANUL ANTERIOR # Infotag
PESTE 4 MII DE CETĂŢENI AU DECLARAT VENITURI DE MILIOANE ÎN 2021 – CU O TREIME MAI MULŢI DECÂT ÎN ANUL ANTERIOR
10:30
GUVERNUL A APROBAT O SERIE DE PROIECTE REFERITOARE LA SPRIJINUL FINANCIAR EXTERN SUPLIMENTAR # Infotag
GUVERNUL A APROBAT O SERIE DE PROIECTE REFERITOARE LA SPRIJINUL FINANCIAR EXTERN SUPLIMENTAR
1 iunie 2022
14:30
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI A DISCUTAT CU AMBASADORUL SUA ÎN RM DESPRE EVOLUȚIA SITUAȚIEI POLITICE ȘI ECONOMICE # Infotag
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI A DISCUTAT CU AMBASADORUL SUA ÎN RM DESPRE EVOLUȚIA SITUAȚIEI POLITICE ȘI ECONOMICE
14:30
DEPARTAMENTUL DE STAT AL SUA VA ACORDA ASISTENŢĂ SERVICIULUI VAMAL ȘI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ DIN MOLDOVA # Infotag
DEPARTAMENTUL DE STAT AL SUA VA ACORDA ASISTENŢĂ SERVICIULUI VAMAL ȘI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ DIN MOLDOVA
14:30
MOLDOVA A PRELUNGIT CU ÎNCĂ O LUNĂ AUTORIZAȚIA DE MEDIU PENTRU UZINA METALURGICĂ DE LA RÂBNIŢA # Infotag
MOLDOVA A PRELUNGIT CU ÎNCĂ O LUNĂ AUTORIZAȚIA DE MEDIU PENTRU UZINA METALURGICĂ DE LA RÂBNIŢA
14:30
MOLDOVA VA CONTINUA SĂ CUMPERE ÎN IUNIE ENERGIA ELECTRICĂ NECESARĂ DE LA MGRES ȘI DIN UCRAINA # Infotag
MOLDOVA VA CONTINUA SĂ CUMPERE ÎN IUNIE ENERGIA ELECTRICĂ NECESARĂ DE LA MGRES ȘI DIN UCRAINA
14:30
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI A CHEMAT ȚĂRILE UE SĂ SPRIJINE INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA, UCRAINEI ȘI GEORGIEI ÎN UE # Infotag
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI A CHEMAT ȚĂRILE UE SĂ SPRIJINE INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA, UCRAINEI ȘI GEORGIEI ÎN UE
14:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A CONFIRMAT CĂ MOLDOVA A DECIS SĂ FACĂ PARTE DIN LUMEA LIBERĂ
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
PRODUCĂTORII AGRICOLI POT SOLICITA DIN 1 IUNIE SUBVENŢII ÎN AVANS
13:30
BANCA NAȚIONALĂ ÎI INVITĂ PE COPII ÎN „LUMEA LUI BĂNUŢ” DE 1 IUNIE
13:30
INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE PE TERMEN LUNG AU CRESCUT ÎN MOLDOVA CU 12,6% ÎN PRIMUL TRIMESTRU
30 mai 2022
18:00
ÎNTREPRINDEREA DE STAT „POȘTA MOLDOVEI” A RELUAT LIVRAREA TRIMITERILOR POŞTALE ȘI COLETELOR ÎN RUSIA # Infotag
ÎNTREPRINDEREA DE STAT „POȘTA MOLDOVEI” A RELUAT LIVRAREA TRIMITERILOR POŞTALE ȘI COLETELOR ÎN RUSIA
18:00
ȘEFUL GUVERNULUI S-A SCHIMBAT ÎN TRANSNISTRIA, DAR STRUCTURA ȘI COMPONENŢA CABINETULUI RĂMÂN ACELEAȘI # Infotag
ȘEFUL GUVERNULUI S-A SCHIMBAT ÎN TRANSNISTRIA, DAR STRUCTURA ȘI COMPONENŢA CABINETULUI RĂMÂN ACELEAȘI
16:00
PESTE 60 DE TONE DE PESTICIDE VECHI AU FOST PREGĂTITE ÎN TRANSNISTRIA PENTRU A FI NIMICITE ÎN GERMANIA # Infotag
PESTE 60 DE TONE DE PESTICIDE VECHI AU FOST PREGĂTITE ÎN TRANSNISTRIA PENTRU A FI NIMICITE ÎN GERMANIA
16:00
DIRECTORUL SERVICIULUI DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE, ALEXANDR ESAULENCO, A DEPUS CERERE DE DEMISIE # Infotag
DIRECTORUL SERVICIULUI DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE, ALEXANDR ESAULENCO, A DEPUS CERERE DE DEMISIE
16:00
FINCOMBANK SUSȚINE ANTREPRENORII ȘI EVENIMENTUL PENTRU AFACERI MICI ȘI MIJLOCII DIN OR.COMRAT # Infotag
FINCOMBANK SUSȚINE ANTREPRENORII ȘI EVENIMENTUL PENTRU AFACERI MICI ȘI MIJLOCII DIN OR.COMRAT
16:00
CEI MAI BUNI ANGAJAȚI DIN BUSINESS BANKING, PREMIAȚI DE TOP MANAGEMENTUL MAIB
14:30
PARTICIPANȚII LA PROTEST AU CERUT DEMISIA DEMNITARILOR INCOMPETENȚI ȘI RESTAURAREA LEGALITĂŢII ÎN ŢĂRĂ # Infotag
PARTICIPANȚII LA PROTEST AU CERUT DEMISIA DEMNITARILOR INCOMPETENȚI ȘI RESTAURAREA LEGALITĂŢII ÎN ŢĂRĂ
12:00
OPȚIUNI ÎN NOUL CONTEXT DE „RĂZBOI ȘI PACE”
27 mai 2022
15:00
FESTIVALUL „DEVIN & DEGUST” VA AVEA LOC DUMINICĂ LA CHIȘINĂU
15:00
ALEXANDR SLUSARI: ÎN TRANSNISTRIA EXISTĂ ACUM O CRIZĂ MAI GRAVĂ DECÂT ÎN MOLDOVA
26 mai 2022
16:30
FOSTUL PREȘEDINTE VLADIMIR VORONIN CONSIDERĂ CĂ ACUZAȚIILE „ABSURDE” ÎMPOTRIVA LUI IGOR DODON SUBMINEAZĂ ÎNCREDEREA ÎN AUTORITĂȚI ȘI ÎN INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ # Infotag
FOSTUL PREȘEDINTE VLADIMIR VORONIN CONSIDERĂ CĂ ACUZAȚIILE „ABSURDE” ÎMPOTRIVA LUI IGOR DODON SUBMINEAZĂ ÎNCREDEREA ÎN AUTORITĂȚI ȘI ÎN INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ
16:30
PROCURORII AU PREZENTAT INSTANŢEI NOI PROBE ÎN CAZUL LUI IGOR DODON
16:30
LA CHIŞINĂU VA AVEA LOC ŞEDINŢA COMISIEI MOLDO-CEHE DE COOPERARE ECONOMICĂ
14:30
ÎN GĂGĂUZIA A FOST INTERZISĂ PROMOVAREA VALORILOR NETRADIȚIONALE ȘI ORGANIZAREA MARȘURILOR LGBT # Infotag
ÎN GĂGĂUZIA A FOST INTERZISĂ PROMOVAREA VALORILOR NETRADIȚIONALE ȘI ORGANIZAREA MARȘURILOR LGBT
14:30
SOCIALIŞTII BOICOTEAZĂ ŞEDINŢA PARLAMENTULUI
24 mai 2022
17:00
ÎN ROMÂNIA ŞI FRANŢA A FOST LICHIDATĂ O GRUPARE INFRACŢIONALĂ FORMATĂ DIN CETĂŢENI MOLDOVENI AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE # Infotag
ÎN ROMÂNIA ŞI FRANŢA A FOST LICHIDATĂ O GRUPARE INFRACŢIONALĂ FORMATĂ DIN CETĂŢENI MOLDOVENI AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE
17:00
PERCHEZIŢIILE ÎN DOSARUL PENAL ÎMPOTRIVA EX-PREŞEDINTELUI IGOR DODON S-AU DESFĂŞURAT CONCOMITENT ÎN MAI MULTE LOCURI # Infotag
PERCHEZIŢIILE ÎN DOSARUL PENAL ÎMPOTRIVA EX-PREŞEDINTELUI IGOR DODON S-AU DESFĂŞURAT CONCOMITENT ÎN MAI MULTE LOCURI
17:00
SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, PAS AR OBŢINE MAI PUŢINE VOTURI DECÂT BCS, DAR NICIUNA DINTRE FORMAŢIUNI NU VA OBŢINE MAJORITATEA PARLAMENTARĂ # Infotag
SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, PAS AR OBŢINE MAI PUŢINE VOTURI DECÂT BCS, DAR NICIUNA DINTRE FORMAŢIUNI NU VA OBŢINE MAJORITATEA PARLAMENTARĂ
17:00
MOLDOVA ARE NEVOIE DE SPRIJIN PRIN GRANTURI ȘI INVESTIȚII ÎN CONTEXTUL CRIZEI MIGRAŢIEI
15:00
FINCOMBANK: ÎNCĂ UN PAS SPRE TRANSFORMAREA DIGITALĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA EXPERIENȚEI CLIENȚILOR NOȘTRI # Infotag
FINCOMBANK: ÎNCĂ UN PAS SPRE TRANSFORMAREA DIGITALĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA EXPERIENȚEI CLIENȚILOR NOȘTRI
15:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU ÎŞI VA SĂRBĂTORI ZIUA DE NAŞTERE ÎN SUA
15:00
EX-PREȘEDINTELE IGOR DODON A FOST REȚINUT PENTRU 72 DE ORE, CASA ȘI BIROURILE ÎI SUNT PERCHEZIȚIONATE # Infotag
EX-PREȘEDINTELE IGOR DODON A FOST REȚINUT PENTRU 72 DE ORE, CASA ȘI BIROURILE ÎI SUNT PERCHEZIȚIONATE
13:00
GRĂDINIȚE NOI, PISTE PENTRU BICICLIȘTI ȘI FAȚADE RENOVATE. CHIȘINĂUIENII AU ÎNAINTAT PROPUNERI DE DEZVOLTARE A CAPITALEI # Infotag
GRĂDINIȚE NOI, PISTE PENTRU BICICLIȘTI ȘI FAȚADE RENOVATE. CHIȘINĂUIENII AU ÎNAINTAT PROPUNERI DE DEZVOLTARE A CAPITALEI
23 mai 2022
16:30
CAHUL ȘI ORHEI AU FOST SELECTATE PENTRU PARTICIPAREA LA REȚEAUA EU4CULTURE CITIES
16:30
UN FOST VICEPRIMAR SOLICITĂ DEMISIA ACTUALULUI PRIMAR AL CAPITALEI
13:30
PARTIDUL SOCIALIŞTILOR ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU DECLARAŢIILE SECRETARULUI BRITANIC DE EXTERNE # Infotag
PARTIDUL SOCIALIŞTILOR ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU DECLARAŢIILE SECRETARULUI BRITANIC DE EXTERNE
13:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU ÎŞI VA LUĂ O SCURTĂ VACANȚĂ SĂPTĂMÂNA ACEASTA ȘI VA MERGE ÎN SUA
20 mai 2022
16:30
OFERTA DE VALUTĂ DIN APRILIE A ACOPERIT CEREREA ÎN PROPORŢIE DE 67,4%
14:30
FMI ESTE ÎMPOTRIVA ÎNLĂTURĂRII DIN FUNCŢIE A GUVERNATORULUI BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI - RODGERS CHAWANI # Infotag
FMI ESTE ÎMPOTRIVA ÎNLĂTURĂRII DIN FUNCŢIE A GUVERNATORULUI BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI - RODGERS CHAWANI
19 mai 2022
14:00
GUVERNUL NU VA INTERZICE MANIFESTĂRILE ÎN MASĂ ÎN TIMPUL STĂRII DE URGENŢĂ - PRIM-MINISTRUL MOLDOVEI # Infotag
GUVERNUL NU VA INTERZICE MANIFESTĂRILE ÎN MASĂ ÎN TIMPUL STĂRII DE URGENŢĂ - PRIM-MINISTRUL MOLDOVEI
18 mai 2022
17:00
GUVERNATORUL BNM A EXPLICAT MOTIVELE CREȘTERII PREȚURILOR ȘI INFLAȚIEI MARI ÎN COMISIA PARLAMENTARĂ PENTRU ECONOMIE # Infotag
GUVERNATORUL BNM A EXPLICAT MOTIVELE CREȘTERII PREȚURILOR ȘI INFLAȚIEI MARI ÎN COMISIA PARLAMENTARĂ PENTRU ECONOMIE
15:00
VICTORIABANK ESTE ȘI ÎN ACEST AN PARTENER AL CCF MOLDOVA ÎN CADRUL CAMPANIEI „POVEȘTI DE ACASĂ” # Infotag
VICTORIABANK ESTE ȘI ÎN ACEST AN PARTENER AL CCF MOLDOVA ÎN CADRUL CAMPANIEI „POVEȘTI DE ACASĂ”
13:30
ASOCIAȚIA „FORȚA FERMIERILOR”: CULTIVAREA SFECLEI DE ZAHĂR ÎN MOLDOVA ESTE DISTRUSĂ DE INDIFERENȚA AUTORITĂȚILOR # Infotag
ASOCIAȚIA „FORȚA FERMIERILOR”: CULTIVAREA SFECLEI DE ZAHĂR ÎN MOLDOVA ESTE DISTRUSĂ DE INDIFERENȚA AUTORITĂȚILOR
13:30
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: OPORTUNITATEA PARTICIPĂRII MOLDOVEI LA CSI O VOM EXAMINA DUPĂ CE SE VA TERMINA RĂZBOIUL # Infotag
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: OPORTUNITATEA PARTICIPĂRII MOLDOVEI LA CSI O VOM EXAMINA DUPĂ CE SE VA TERMINA RĂZBOIUL
10:30
DIRECTORUL DE LA „SPAŢII VERZI” VA FI DEMIS DUPĂ TRAGEDIA DIN PARCUL „ALUNELUL”
10:00
ÎN UNISON DE LA EUROVISION! FORMAȚIA „ZDOB ȘI ZDUB” ȘI FRAȚII ADVAHOV AU REVENIT ACASĂ DE LA TORINO # Infotag
ÎN UNISON DE LA EUROVISION! FORMAȚIA „ZDOB ȘI ZDUB” ȘI FRAȚII ADVAHOV AU REVENIT ACASĂ DE LA TORINO
©2004—2022 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.