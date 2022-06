Cât au cheltuit candidatele partidelor în primul tur din Ghetlova, Orhei

Candidatele partidelor, care au ieșit în turul doi pentru alegerile anticipate a primarului de Ghetlova au cheltuit sub 10 mii lei fiecare în campania electorală din primul tur, potrivit rapoartelor financiare publicate de Comisia Electorală Centrală.În primul tur, candidata Partidului Șor, Anastasia Svetlicinîi și-a făcut campanie doar în bază de donații, aceste cheltuieli ridicându-se la ...The post Cât au cheltuit candidatele partidelor în primul tur din Ghetlova, Orhei first appeared on Radio Orhei.

