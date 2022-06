FOTO Transportatorii nu vor mai sta în rând? La Costești a fost creată o zonă de control vamal cu statut permanent

17:20

Raportul privind executarea bugetului de stat în anul 2021 a fost aprobat de Guvern pe 1 iunie curent. Reprezentanții Executivului spun că executarea bugetului a avut loc sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19, precum și a consecințelor declarării stării de urgență pentru asigurarea securității energetice a țării. Potrivit raportului privind executarea bugetului de stat în anul […]