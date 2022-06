Parcul Alunelul: Din 2019 au fost emise trei autorizații de tăiere și curățare a arborilor. Printre lucrările permise în ianuarie - un singur plop (INFOGRAFIC)

14:50

Transformarea tehnologică în cadrul organizațiilor de afaceri este esențială pentru progresul afacerii. Cu toate acestea, deși tranziția sarcinilor de lucru către o infrastructură hibridă, multicloud, oferă avantaje competitive, aceasta poate crește, totodată, complexitatea sistemului IT. De aceea, controlarea riscurilor fără a sacrifica agilitatea și inovația reprezintă cea mai mare prioritate pentru mulți lideri IT. Gândiți-vă doar că 98% dintre toate companiile s-au angajat să adopte arhitecturi multicloud până în 2021 și doar 38% dintre acestea au procesele necesare pentru a gestiona un mediu IT hibrid.