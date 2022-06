Air Moldova relansează zborurile Chișinău – București din 9 iunie

11:20

Lungmetrajul „Triangle of Sadness”, regizat de cineastul suedez Ruben Ostlund, a câştigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, informează Agerpres. „Triangle of Sadness” este o comedie cu accente noir despre Carl şi Yaya, un cuplu de celebrităţi, care sunt invitaţi într-o... The post Festivalul de la Cannes 2022, lista câștigătorilor. Un film satiră despre lumea bogaților, recompensat cu Palme d’Or appeared first on Portal de știri.