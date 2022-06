Musteață a fost deja prezentat angajaților SIS. La întâlnire au venit Sandu și Esaulenco

17:00

Guvernul a aprobat Programul Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Documentul setează obiectivele și acțiunile prioritare pentru următorii cinci ani. Potrivit unui comunicat al Guvernului, domeniile prioritare de intervenție vizează buna guvernare în domeniul protecției copilului, prevenirea și combaterea violenței în toate mediile și sub toate […]