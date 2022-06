Micuțul de 2 ani care a căzut de la etajul 3 al unui bloc din sectorul Buiucani se simte mai bine

16:30

Pe un salariu mediu în prezent moldovenii pot procura de 3,7 ori mai puțin gaz decât acum un an, scrie expertul economic, Veaceslav Ioniță. Acesta a publicat un grafic cu cantitatea de gaze naturale, pe care moldovenii pot s-o cumpere în baza unui salariu mediu. Potrivit graficului, puterea de cumpărare actuală a coborât la cea din anii 2012-2013.