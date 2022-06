CEDO a comunicat în regim de urgență guvernului plângerile lui Stoianoglo

17:10

Danemarca este pe punctul de a se alătura politcii de apărare și securitate a Uniunii Europene, după ce 30 de ani a refuzat să participe. Referendumul care are loc miercuri a fost determinat de nesiguranța provocată de invazia rusă din Ucraina, invazie care a dererminat și alte două țări nordice, Suedia și Finalnda să renunțe la zeci de ani de neutralitate și să ceară acum admiterea în NATO. Danemarca este singura țară din UE care nu participă (are o derogare) la politica europeană de apărare, c...