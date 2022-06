Cadavrul unui bărbat, depistat într-un câmp de viță-de-vie din Nisporeni

12:10

Regiunea Herson, aflată sub ocupaţia armatei ruse şi-a închis „graniţele" către zonele controlate de Ucraina, informează agenţia rusă RIA-Novosti, preluată de CNN. Anunţul a fost făcut sâmbătă de adjunctul şefului administraţiei ruse instalate în Herson, Kiril Stremusov. „Graniţa este acum închisă din motive de securitate. Nu recomandăm călătoria în Ucraina,...