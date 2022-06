Fracțiunea parlamentară a blocului Comuniștilor și Socialiștilor și-a schimbat conducerea

20:50

În an de pandemie numărul bogaților moldoveni a crescut cu mai bine de o mie. Puțin peste 4 mii de milionari în lei are Moldova, potrivit Serviciului Fiscal de Stat. Cel mai mare venit, în anul trecut, l-a avut o persoană care a obținut peste 153 de milioane de lei. Cel mai tânăr milionar moldovean are doar 18 ani, iar cel mai în vârstă 88.