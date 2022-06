Prețurile la carburanți ard la propriu! Benzina ajunge la 32 de lei, iar motorina depășește pragul de 28 de lei

18:00

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au acceptat parțial demersul procurorilor. Astfel, ex-președintele Republicii Moldova Igor Dodon va sta 30 de zile în arest la domiciliu. Totodată, cumnatul acestuia, Petru Merineanu, va sta 30 de zile în arest preventiv în penitenciarul Nr. 13.Decizia judecătorilor vine după ce procurorii au înaintat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana un demers în privința lui Igor Dodon, cu privire la aplicarea măsurii preventive sub forma arestului preventiv pe un termen de 30 de zile, în privința fostului șef de stat și cumnatului său, Petru Merineanu.La ieșirea din sala de ședință, Igor Dodon a făcut declarații.“Consider acest dosar politic, la comanda Maiei Sandu. Cu acest caz se ocupă 53 de procurori și ofițeri, pentru ca să mă pună la pușcărie. Bulat, Compan și probabil Morari - ei ghidează procesul, împreună cu Ambasada SUA. Este ciudat să mă învinuiască de trădare de Patrie, ei, cei care care la această etapă au umplut instituțiile de stat cu consilieri străini. (...) Cheamă NATO aici, polițiștii străini păzesc frontierele. Aceste dosare cu îmbogățire ilicită sunt pentru a-i persecuta pe cei care nu sunt de acord cu Maia Sandu. Eu mă mândresc că l-am dat jos pe Plahotniuc, după ce am organizat acele pseudo-negocieri. Acest arest s-a făcut cu scopul de a sustrage atenția de la prețul gazului, electricității, benzinei, etc. La toamnă deja pe cine vor pune la pușcărie? Mi-au ridicat de acasă toate telefoanele, toată arhiva personală. Deja aștept să facă show-uri cu acele informații din telefon. Al doilea scop este lichidarea forței de opoziție. Nu doar a liderului. Ei foarte tare sperau că mă vor presa și eu voi ceda. Maia Sandu va nimeri și ea în așa condiții, dar ea nu va rezista. Eu am primit mesaje să fug din țară în ultimele luni. Dar nu am fugit și nu am de gând să fug”, a declarat Igor Dodon. Marţi, Igor Dodon, suspectat de trădare şi corupţie, a fost reținut pentru 72 de ore, după ce au fost efectuate percheziții la domiciliul şi la birourile fostului preşedinte al Republicii Moldova. Aproximativ jumătate de milion de lei moldovenești și zeci de mii de euro au fost găsiți de procurori acasă la fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și la rudele lui. Anchetatorii îl suspectează pe Dodon că a primit în 2019 bani din partea lui Vlad Plahotniuc, care de atunci a fugit din Republica Moldova şi este vizat de sancţiuni americane.