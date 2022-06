CEDO a comunicat în regim de urgență Guvernului plângerile depuse de Alexandr Stoianoglo pe „persecuții, arest și suspendare ilegală din funcție”

15:20

Guvernarea are de ales: ori îndeplinește voia poporului – ori pleacă! Este mesajul transmis actualei puteri de către cetățenii, care au participat, astăzi, 29 mai, la mitingul de protest din fața Parlamentului. Participanții au votat, în unanimitate, o rezoluție în care și-au expus nemulțumirea față de activitatea guvernării și pricipalele cerințe. Textul rezoluției: Republica Moldova [...]