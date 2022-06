Cursul valutar oficial la 02.06.2022

17:30

Președinta Maia Sandu spune că lupta împotriva corupției și reforma justiției sunt extrem de importante pentru Republica Moldova. Șefa statului speră că Procuratura nu face jocuri politice, nici la indicația cuiva și nici din inițiativă proprie. Declarațiile au fost făcute pentru presă după ședința Consiliului Suprem de Securitate, șefa statului...