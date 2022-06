Cum modifică schimbările climatice modul în care dormim: Pierdem în jur de 44 de ore de somn în fiecare an

13:30

Planurile lui Mohamed Salah au fost deconspirate! Unde vrea să meargă egipteanul dacă nu continuă la Liverpool Mohamed Salah (29 de ani) mai are contract cu Liverpool până în vara anului 2023, însă viitorul fotbalistului pe Anfield a fost pus sub semnul întrebării în ultima perioadă. Potrivit The Athletic, Mohamed Salah are deja planul făcut în cazul în care nu reușește să ajungă la un acord de prelungire a angajamentului cu Liverpool. Concret, starul egiptean își dorește să continue în Anglia,...