Experți: Mărirea tarifului la gaz va genera un val de scumpiri în lanț

05:20

Alte aproximativ 70 de cadavre au fost găsite la Mariupol sub o clădire industrială lovită de bombardamentele rusești, la doar trei zile după ce au fost descoperite alte 200 sub dărâmăturile unui bloc de locuințe, a anunțat Petro Andriuschenko, consilier al primarului ucrainean din orașul-port, potrivit BBC. Corpurile au fost găsite și preluate de rușii […] Articolul Încă 70 de cadavre, găsite sub dărâmături în Mariupol apare prima dată în SafeNews.