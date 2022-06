Biden a anunțat că SUA va trimite rachete HIMARS în Ucraina. Ajutorul militar contituie 700 de milioane de dolari

11:20

Pășim împreună în vară, dar la AGORA iunie ne prinde pregătind pentru voi și mai multe materiale faine, muncite și plămădite cu drag. Iar luna mai, de la care ieri ne-am luăm rămas-bun, a fost o lună de pionierat pentru echipa editorială AGORA, o lună pe care am dedicat-o unei teme în subiectele noastre de autor. A fost vorba de relația R. Moldova cu UE, pentru că în mai am sărbătorit Ziua Europei și am fost curioși să aflăm mai multe despre chestionarul de aderare la UE. Într-un final, la această temă am publicat 16 materiale (click aici pentru a le vedea pe toate). În iunie am decis să scriem despre educație și, chiar dacă e vară, noi suntem convinși că educația nu iese în vacanță. Mai jos facem totalurile lunii mai și vă povestim ce pregătim în iunie.