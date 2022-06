Marina Ovseannikova a fost inclusă în baza de date „Mirotvoreț”

18:40

Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat că ar vrea să-l vadă pe Vladimir Putin „înlăturat cu totul" de la Kremlin. „Putin reprezintă o putere brutală", a mai spus șeful Guvernului de la Varșovia, în timpul summitului UE de la Bruxelles. „Dacă Europa şi lumea liberă vor pierde această bătălie, vor pierde acest război, noi nu […]