Gavrilița, despre prețul energiei electrice din Ucraina: „Există o clauză de confidențialitate, dar a scăzut cu 2$”

17:00

Angelica Frolov, membra echipei Centrului de Informaţii „GENDERDOC-M”, susține că marșul comunității LGBT+, planificat pentru luna iunie va avea loc, iar declarația primarului Ion Ceban privind anularea evenimentului nu este altceva decât o declarație politică. Comentariul a fost oferit, pe 31 mai, pentru NM. Coordonatoarea de Program Lobby și Advocacy a Drepturilor LGBT din cadrul […] The post Organizatori: Marșul LGBT+ va avea loc, Ceban nu are competențe pentru a interzice appeared first on NewsMaker.