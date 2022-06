În iunie, Moldova va procura gaz rusesc la un preț de 880 dolari

15:00

Locuitorii Republicii Moldova, toți ca unul, indiferent de etnie, trebuie să vină în apărarea țării, ca să nu admită distrugerea Moldovei de către PAS. Despre aceasta a declarat deputatul PSRM Ivanna Koksal. – Noi suntem oameni pașnici, printre noi nu sunt barbari care au incendiat Parlamentul și au distrus administrația președintelui. Nu sunt nici dintre [...]