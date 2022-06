ONU poartă discuții privind deblocarea exporturilor de cereale din Rusia și Ucraina

11:30

Prețurile cresc mai repede decât salariile, iar veniturile reale din salariu ale moldovenilor au scăzut în primul trimestru al acestui an cu 5,2 % față de câștigul salarial real din aceiași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, indicele câștigului salarial real în trimestrul I al acestui an, față de [...]