Luptele din estul Ucrainei cresc în intensitate

O nouă istorie a Ucrainei și importanța lui Petru Moghilă O nouă istorie a Ucrainei, ultima publicată într-o limbă de largă circulație, The Gates of Europe: A History of Ukraine, a profesorului de la Harvard Serhii Plokhy (Penguin, 2015, ed. nouă: 2022), se remarcă prin importanța pe care o acordă figurii culturale și politice a lui Petru Movilă (sau Moghilă, 1596-1646), teolog şi mare om de cultură, celebru mitropolit al Kievului și renovator al credinței ort...