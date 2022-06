Un alt nume la SIS – Cine ar putea fi noul director al Serviciului de Informații și Securitate

15:50

Președintele Republicii Moldova a avut o întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, acreditați în Republica Moldova. Șefa statului a discutat… The post Maia Sandu, întâlnire de rang înalt: ”Este cel mai important semnal de speranță, de care are astăzi nevoie țara și cetățenii noștri” appeared first on Politik.