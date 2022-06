Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu

09:40

Soldații ruși care au invadat Ucraina au furat cel puțin 58 de tone de bunuri și obiecte ale ucrainenilor de când a început războiul, conform unei investigații publicate de site-ul independent de știri Mediazona, citat de The Moscow Times. În investigație se analizează pachete trimise din 46 de sucursale al...