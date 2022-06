SUA vor da Ucrainei sisteme avansate de rachete

08:00

Daca cineva te-ar intreba care a fost cel mai rau an pentru oameni, probabil ai raspunde 1347, cand ciuma a lovit Europa. Sau perioada 1941 – 1945. Sau 1918, cand The post Iată care a fost cel mai rău an din istoria omenirii. Era un miracol să rămâi în viață first appeared on NEXTA.