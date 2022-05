„Gluma se cam îngroașă”. Iulian Groza comentează zvonurile că ar fi candidatul Maiei Sandu la șefia SIS

15:40

Șefa statului, Maia Sandu, spune că țara noastră nu planifică să cumpere echipament militar, dar le va accepta pe cele care vor fi veni sub formă de donații. „Există multe speculații la acest subiect. Repet - Moldova nu planifică să atace vreo țară, este pașnică și își dorește să fie pace în regiune și în lume. RM are neutralitatea scrisă în Constituție, dar are armată, pentru că neutralitatea nu înseamnă automat că nimeni, niciodată nu va atenta la integritatea teritorială a RM”, a spus Sandu, la În profunzime, de la ProTV.