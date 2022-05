ANRE va decide scumpirea gazului, în această seară

09:40

Țările membre ale Uniunii Europene nu i-au oferit Republicii Moldova nicio garanție, în cazul în care în țara noastră se începe un război. Cel puțin asta se înțelege din răspunsul președintelui Maia Sandu, la întrebarea dacă a discutat cu Ucraina și România despre un plan de apărare în caz de escaladare a situației. „Ucraina are …