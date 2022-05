Ziua Eroilor: Clopotele bisericilor din Patriarhia Română vor fi trase în semn de neuitare, prețuire și recunoştinţă faţă de eroi

20:30

Români din afara țării au nevoie de înțelegerea și susținerea plenară a României. Declarația a fost făcută de Boris Volosatîi, parlamentar al României, care a transmis un mesaj de Ziua Românilor de Pretutindeni. „În ultima duminică din mai vom marca Ziua Românilor de Pretutindeni. Gândul nostru se îndreaptă spre românii majoritari din Republica Moldova, spre românii minoritari din țările vecine și balcanice, dar și către românii din diaspora economică și emigrație. Vorbim aici despre circa 12 milioane de români din afara țării. Acești frați ai noștri aflați printre străini au nevoie de înțelegerea și susținerea plenară a României, ca stat înrudit, ca patrie mamă, pentru a nu-și pierde identitatea națională, lingvistică și culturală", a remarcat Boris Volosatîi. Totodată, el a prezentat situația românilor din Republica Moldova și din comunitățile istorice, precum și a românilor din diaspora. În acest context, parlamentarul a remarcat că România are obligații constituționale față românii din afara țării. „Cum se poate ca Guvernul să subfinanțeze comunitățile de români și emigrația română aflată peste hotare, dar în același timp să suprafinanțeze minoritățile naționale și să le suprareprezinte în Parlamentul României? Este o situație profund nedreaptă. Îndemn de pe acum Guvernul UDMR-PSD-PNL să vină pentru anul 2023 cu o Lege a bugetului de stat care ar pune semn de egalitate în finanțarea minorităților naționale și a românilor din afara țării. De asemenea fac un apel către parlamentarii din legislatura actuală să susțină proiectul nostru de lege privind dreapta reprezentare a românilor din afara țării în Parlamentul de la București. (...) România are obligații constituționale față de românii din afara țării. Are pârghii legale pentru a sprijini românii, fie ei majoritari, cum sunt în Republica Moldova, fie minoritari ca în statele vecine și balcanice și, în special, pentru cei care se află în diaspora economică. Ca român de peste hotare și reprezentant al alegătorilor noștri din afara țării consider că România trebuie să achite în mod exemplar față de ei. Trăiască România! Trăiască românii de pretutindeni!", a mai transmis deputatul Alianței pentru Unirea Românilor.