Horoscop 31 mai 2022. Zodiile care au mare noroc de bani şi succes în afaceri

22:10

Șefa statului, Maia Sandu, dă asigurări că a aflat din presă despre reținerea lui Igor Dodon, pe 24 mai. „Nu, nu am fost informată, am aflat despre aceste acțiuni în momentul în care am citit presa, mai târziu decât lucrurile s-au întâmplat, nu zic că trebuia să fiu informată, ce zic e că orice situație de corupție mai ales cele care se soldează cu arest trebuie să fie bine argumentate”, a spus Sandu, la În profunzime, de la ProTV. Președinta a comentat și acuzațiile privind implicarea ambasadei SUA.