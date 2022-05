Summitul UE: Embargou progresiv asupra importului de petrol rusesc și nouă miliarde de euro Kievului

17:40

La Harkov a fost creat un nou regiment „Azov”. Duminică, soldaților le-au fost înmânate emblemele militare, se arată într-un tweet al TpyxaNews. „Pe aceleași principii și fundament ideologic ca și legendarul regiment AZOV, formăm noi unități. În fiecare zi devin mai numeroși și mai profesioniști”, acesta a fost mesajul transmis de noii soldați ai regimentului „Azov”. A new division of "Azov" was created - SSO AZOV Kharkiv. • Yesterday, the soldiers were presented with chevrons.On the same princ...