Alaiba: Banca Națională nu a intervenit pentru a opri creșterea inflației

“Nu am dubii nici pentru o secundă că acest dosar mai devreme sau mai târziu va ajunge la CEDO”. Astfel fostul judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), ex-ministru al Justiției în Guvernul Sandu, Stanislav Pavlovschi, a comentat pentru “Primul în Moldova” dosarul penal intentat pe numele lui Igor Dodon. • “Când am citit că s-a format un grup de investigații de aproape 50 de persoane, am fost foarte mirat, deoarece astfel de dosare nu necesită un număr atât de mare de angajați....