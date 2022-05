ANUNT DE ANGAJARE SEF SERVICIU

Asociatia Obsteascà. „Alianta pentru Dolna" in parteneriat cu Consiliul Raional Stráseni si Directia General Asistentà Socialà Stráseni anunà concurs de angajare privind functia de Sef serviciu (full-time) pentru Serviciul social „Echipa mobila", dezvoltat in cadrul proiectului , Echipa mobilà - servicii calitative de sport pentru persoanele cu dizabilitäti si famille lor, la ele acasa" (incepând cu data de 01.01.2023 acest Serviciu va fi preluat de câtre Directia Generalà Asistentà Social Sträseni). Cerinte fatà de angajat: Studii: Diplomà universitará in domeniul asistentei sociale, sociologie, psihologie, drept, management Experientà profesionalà: Preferabil 2 ani de experientá managerialà in sistemul protectiei sociale sau experientà relevantà in domeniul socio-uman (asistentà socialà, educatie, drept etc. Cunostinte si abilitäti: -Cunoasterea legislatiei in domeniul dizabilitätii si a sistemului de protectie socialã in Republica Moldova; -Legislatia muncii Republic Moldova; -Cunostinte de specialitate (metode, tehnici si instrumente de evaluare): -Cunoasterea excelentá a limbilor românã si rusá; -Cunostinte operare la calculator in programele: Word, Excel, Internet, Power Point. -Abilitâti de relationare interpersonala; -Competent de aplicare a instrumentelor specifice de lucru; -Capacitate excelentá de analizà si sintezà, interpretare corectá a datelor, situatiilor: -Competentà de autoinstruire si supervizare profesionalà; -Capacitate de lucru independent si in echipà; -Abilitâti de conducere a intâlnirilor de lucru sau evenimente speciale; -Competentà de comunicare scrisà si oralá. Responsabilitäti generale: -exercitarea atributiilor de serviciu in strict conformitate cu Regulamentul de -organizare si functionare a Serviciului social „,Echipà mobilä" si contractul de muncã, alte acte normative relevante: -respectarea disciplinei de muncá: -organizarea rational a activitátii de serviciu; -perfectarea documentatiei din cadrul Serviciului cu acuratete, -perseverentà si corectitudine: -aprobarea documentatiei din cadrul Serviciului (procese verbale, planuri si rapoarte de activitate, plan strategic de dezvoltare a Serviciului, rapoarte vizite de monitorizare etc.): -respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitäti si familiilor acestora; -respectarea normelor deontologiei profesionale; -respectarea confidentialitätii datelor despre beneficiar; -asigurarea unei atmosfere de colaborare optima in cadrul echipei, dar si de rezolvare a situatiilor critice: -sporirea competentei sale profesionale si a specialistilor din cadrul Serviciului. Beneficii: -Mediu de lucru atractiv, echipà profesionistá si prietenoasá; -Oportunitatea de formare si instruire continuà. Persoanele interesate sunt rugate sà expedieze CV-ul la urmátoarea adresá de email: aliantapentrudolna@gmail.com, cu subiectul mesajului „Angajare Echipä mobilà (sef serviciu)" Pentru informatii suplimentare contactati: Elena Crismari, coordonator proiect, telefon: (+373) 69416015 Data-limità pentru aplicare: 31 mai 2022 Doar candidatii preselectati vor fi invitati la interviu. AO „Alianta pentru Dolna" isi rezerva dreptul de a testa competentele declarate de câtre candidati

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Civic.md