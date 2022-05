Petro Poroșenko, din a treia încercare, a părăsit teritoriul Ucrainei 

14:00

O navă a intrat în portul ucrainean Mariupol pentru prima dată de când Rusia a finalizat capturarea orașului, pentru a încărca metal și a-l expedia în estul Rusiei, într-o acțiune pe care Kievul a catalogat-o drept „jaf", relatează Reuters, citată de The Guardian. Un purtător de cuvânt al portului a declarat pentru agenția de știri TASS […]